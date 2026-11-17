Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đưa thuyền viên Philippines vào bờ cấp cứu, đang chuẩn bị cập cảng. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

Sáng 17/11, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên Florendo Loue Retome (36 tuổi, Quốc tịch: Philippines, chức danh thợ máy) về đến bờ ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn.

Trước đó, lúc 00 giờ 36 phút cùng ngày, trung tâm tiếp nhận thông tin từ đại diện chủ tàu về việc thuyền viên trên đang đi ở tàu (quốc tịch Liberia) bị đau nhói dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Thời điểm này, tàu Gas Diamond đang ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía nam Đông Nam.

Tàu SAR 272 chuẩn bị cập mạn tàu Gas Diamond. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã đề nghị Hồ Chí Minh Radio kết nối tư vấn y tế, phối hợp đại diện chủ tàu hỗ trợ điều trị, hướng dẫn cấp cứu bệnh nhân tại chỗ qua hệ thống liên lạc, đồng thời thông báo tàu SAR 272 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đó, tàu SAR 272 đã được lệnh rời cảng đi cứu nạn nhân đạo.

Cùng đi với tàu y sĩ của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Đến 5 giờ ngày 17/11, tàu SAR 272 cập mạn tàu Gas Diamond để tiếp nhận thuyền viên bị bệnh và tức tốc quay về bờ.

Nhân viên tàu SAR 272 đang lên tàu Gas Diamond. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

6 giờ 40 phút cùng ngày, tàu SAR 272 cập cảng Trung tâm khu vực III, bàn giao thuyền viên này cho các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, điều trị.

Việc xử lý nhanh chóng, kịp thời như trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, người đi biển trên vùng biển Việt Nam.