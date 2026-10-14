Kịp thời đưa thuyền viên bị vỡ ruột thừa từ đảo Bạch Long Vĩ vào đất liền cấp cứu

Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và cán bộ y tế Đặc khu Bạch Long Vĩ đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 14/10, trong quá trình neo đậu tại Âu cảng Bạch Long Vĩ, anh Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1987; thường trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), thuyền viên tàu cá TH-91729-TS, xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội.

Ngay sau đó, thuyền trưởng đã đề nghị Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và lực lượng y tế Đặc khu Bạch Long Vĩ đưa anh Hữu đến Trung tâm Y tế để cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ban đầu, anh Nguyễn Văn Hữu bị vỡ ruột thừa giờ thứ 36 kèm theo biến chứng tràn dịch ổ bụng.

Do tình trạng bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị tại tuyến đảo, Trung tâm Y tế Bạch Long Vĩ đã đề nghị Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ hỗ trợ phương án vận chuyển bệnh nhân về đất liền để cấp cứu. Đi cùng bệnh nhân có bác sĩ của Trung tâm Y tế đặc khu túc trực, theo dõi sức khỏe.

Trước tình hình nguy cấp của bệnh nhân, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã khẩn trương báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và trưng dụng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang số hiệu HP-00163-TS để đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Hải cử lực lượng, phương tiện sẵn sàng đón, phối hợp hỗ trợ đưa bệnh nhân đi điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đến 20 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cát Hải đã tiếp nhận bệnh nhân và cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu đảm bảo an toàn.