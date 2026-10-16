Kịp thời đưa tài xế taxi bị đột quỵ đi cấp cứu trong đêm

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành vừa ứng cứu, bảo vệ tài sản và đưa một tài xế taxi bị đột quỵ trong đêm đến bệnh viện điều trị kịp thời.

Công an phường Hạc Thành nhanh chóng đưa tài xế có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 22 giờ 39 phút ngày 14/10, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường Trần Phú, Tổ công tác Công an phường Hạc Thành nhận tin báo anh Lê Đăng Minh (SN 1988, trú tại xã Thiệu Hóa; tài xế Công ty taxi Bắc Trung Nam) có dấu hiệu đột quỵ ngay trên xe.

Tiếp cận hiện trường, thấy anh Minh rơi vào trạng thái cơ thể mềm nhũn, phản ứng kém và diễn biến sức khỏe xấu đi nhanh chóng, các chiến sĩ đã lập tức liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Song song với việc chạy đua với thời gian để cứu người, Tổ công tác cũng chủ động niêm phong, bảo vệ nguyên vẹn phương tiện và tài sản của tài xế.

Nhờ được tiếp cận y tế kịp thời trong "thời điểm vàng", anh Minh đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe đang dần hồi phục ổn định.

Hành động phản ứng nhanh, tận tụy và trách nhiệm của lực lượng Công an phường Hạc Thành trong đêm tối đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.