Trước đó, rạng sáng 10/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III về trường hợp ngư dân Trịnh Minh Sách (SN 1974, trú ấp Xuân An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) nghi bị tai biến khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Sách là chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 93788 TS. Tàu xuất bến tại Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, TP.HCM ngày 28/9/2026, trên tàu có 6 ngư dân.

Kịp thời đưa ngư dân nghi bị tai biến vào bờ cấp cứu.

Khi đang hoạt động tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 174 hải lý về phía Nam Đông Nam và trên đường trở về cảng, các thuyền viên phát hiện ông Sách nằm bất động, méo miệng, không nói được, có biểu hiện nghi bị tai biến nhẹ.

Các thuyền viên đã báo tin cho ông Trịnh Minh Sử, người nhà của ông Sách, để trình báo Đồn Biên phòng Phước Hải đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Hải triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình ngư dân xây dựng phương án hỗ trợ, đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu.

Đồn Biên phòng Phước Hải hướng dẫn tàu cá BĐ 93788 TS khẩn trương đưa ông Sách về Cảng cá Lộc An.

Kịp thời đưa ngư dân nghi bị tai biến vào bờ cấp cứu.

Tuy nhiên, do thủy triều rút, tàu không thể vào cảng nên đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Lộc An huy động tàu cá BV 02508 TS do ông Trần Đức Huy làm chủ kiêm thuyền trưởng đến hỗ trợ.

Tàu BV 02508 TS nhanh chóng tiếp cận tàu BĐ 93788 TS tại vị trí cách cửa biển Lộc An khoảng 2,64 hải lý về hướng Đông Nam, tiếp nhận ông Sách và đưa vào bờ an toàn.

Đến 8 giờ ngày 11/10, ngư dân được đưa về Cảng cá Lộc An. Sau khi cập cảng, Đồn Biên phòng Phước Hải bàn giao ông Sách cho gia đình để nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị.