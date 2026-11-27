Lực lượng khống chế nam thanh niên để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh chụp từ clip người dân quay tại hiện trường

Nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường để xác minh, xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên đang cầm dao đi trên đường. Khi được yêu cầu về trụ sở làm việc, người này không chấp hành, có biểu hiện chống đối, la hét và đe dọa những người xung quanh.

Trước tình huống trên, lực lượng Công an phường đã chủ động áp dụng biện pháp khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa người này về trụ sở.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên cư trú tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Do người này tiếp tục có biểu hiện bất thường về tâm thần nên chưa thể làm việc; Công an phường đã phối hợp với gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự thăm khám, cấp cứu. Sau khi kiểm tra, xét thấy tình trạng sức khỏe cần điều trị chuyên sâu, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển người này đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nam thanh niên đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp, dưới sự phối hợp quản lý, chăm sóc của gia đình.