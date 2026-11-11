Kịp thời đưa 4 cô gái bị dụ dỗ đi làm tại quán karaoke bằng chiêu 'việc nhẹ, lương cao' về nhà

Theo tìn từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, tối 9/11, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Bình Sơn xác minh, hỗ trợ đưa 4 cô gái về nhà an toàn sau khi các em bị dụ dỗ đến địa phương làm việc bằng lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”.

Trước đó, Công an xã Tây Trà nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Bình Sơn về việc hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc liên quan đến 4 cô gái có dấu hiệu bị dụ dỗ đến địa bàn làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Trà khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Bình Sơn tiến hành xác minh và tìm cách tiếp cận các em.

4 cô gái được giải cứu an toàn. Ảnh: CA.↵

Qua xác minh, 4 cô gái gồm H.T.K, H.T.D, H.T.N (cùng sinh năm 2008, trú tại xã Tây Trà) và H.T.H (sinh năm 2008, trú tại xã Trà Bồng). Do tin vào những lời hứa hẹn, mời gọi trên mạng xã hội, các em đã rủ nhau đến xã Bình Sơn để làm việc tại một quán karaoke.

Nhận thấy vụ việc tiềm ẩn nguy cơ các em bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bóc lột, lực lượng công an hai địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Nhờ đó, cả 4 cô gái được đưa về nhà an toàn ngay trong đêm.

Theo Công an xã Tây Trà, việc phối hợp xử lý kịp thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước các thủ đoạn lừa gạt.

Qua vụ việc, Công an xã Tây Trà khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục con em; đồng thời trang bị cho các em kỹ năng nhận diện những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội và ngoài thực tế.

Người dân cần cảnh giác trước các lời mời chào tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, nhất là khi thông tin công việc, địa điểm làm việc và người tuyển dụng không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.