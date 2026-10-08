Kịp thời di dời trẻ mầm non khỏi vùng ngập sâu và thông đường sạt lở tại Đà Nẵng

Bộ đội hỗ trợ đưa trẻ mầm non ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Sông Hàn

Ngày 8/10, do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại khu vực Trường Mẫu giáo Bình Minh, thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang, xã Núi Thành (TP Đà Nẵng); có nơi nước ngập sâu hơn 1m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng biên phòng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa các trẻ ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn; đồng thời giúp người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi vị trí có nguy cơ ngập sâu.

Hỗ trợ đưa trẻ ra vị trí an toàn. Ảnh: Sông Hàn

Các lực lượng tập trung hỗ trợ tại những điểm ngập, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hỗ trợ trường học kê cao đồ đạc tránh hư hỏng do ngập lụt. Ảnh: Sông Hàn

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã phân công lực lượng phối hợp tham gia khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH7 NTM, đoạn từ UBND xã đi làng Konpin, nhằm sớm khôi phục giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Trước đó, tối 7/10, tại tuyến đường này xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường dài khoảng 10m, với khối lượng chừng 50m3, khiến các phương tiện cơ giới không thể lưu thông qua khu vực.

Hỗ trợ thông tuyến đường bị sạt lở. Ảnh: Sông Hàn

Sau khi nắm tình hình, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các cơ quan thông báo điểm sạt lở, hướng dẫn người dân di chuyển theo đường vòng tránh để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng tham gia khắc phục hậu quả.