Kịp thời di dời nhiều ô tô, xe máy trong vụ cháy cửa hàng trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Chỉ trong vài ngày, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra hai vụ bạo lực liên quan đến nữ sinh, trong đó có vụ dùng dao tấn công bạn và vụ túm tóc, ép quỳ, dí tàn thuốc lá vào mặt bạn học rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội. Những vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng.