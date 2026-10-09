Kịp thời di dời nhiều ô tô, xe máy trong vụ cháy cửa hàng trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Khoảng 22h ngày 8/10, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cửa hàng xe máy Thành Trung (số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn nhiều khu vực lân cận, di dời thành công khoảng 8 ô tô và 30 xe máy. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kip-thoi-di-doi-nhieu-o-to-xe-may-trong-vu-chay-cua-hang-tren-pho-nguyen-khanh-toan-post671379.antd