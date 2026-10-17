Kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân ở TP.HCM

Ngày 17/10, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân số 312 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.

Ngay sau khi nhận tin, PC07 điều động 3 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Khu vực 7, Khu vực 4 và Khu vực 1 đến hiện trường. Lực lượng được huy động gồm 8 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ, chiến sĩ.

Hiện trường vụ cháy.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Sau 15 phút, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy, kết thúc công tác chữa cháy vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Về tài sản, đám cháy làm hư hại khoảng 250m² trong tổng diện tích 530m² của căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt. Thiệt hại về kinh tế hiện chưa được thống kê.

Nhờ triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời, lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 280m² diện tích còn lại của căn nhà, không để đám cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trước đây được cho thuê kinh doanh dịch vụ massage nhưng đã ngừng hoạt động từ tháng 1/2026.