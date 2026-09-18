Kịp thời dập tắt đám cháy tại trường tiểu học

Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 18/9, tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP Cần Thơ xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn-tin Trường Tiểu học Trần Đề (Phân hiệu ấp Bãi Giá). Vụ cháy làm ảnh hưởng khoảng 15m² diện tích căn-tin.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Trung Bình cùng các lực lượng khắc phục hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng cử 10 lượt cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Trần Đề và các lực lượng liên quan triển khai chữa cháy, khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Sau hơn 2 giờ tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 4 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 7 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục cử 6 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản khoảng 6 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Bình kịp thời có mặt, phối hợp xử lý vụ hỏa hoạn góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư và trường học. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong phòng, chống cháy, nổ và tăng cường tình đoàn kết quân - dân trên khu vực biên giới biển.