Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/11. Phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã nhanh chóng di chuyển các tài sản có giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức chữa cháy tại chỗ và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt, không để cháy lan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.