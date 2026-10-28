Kịp thời dập tắt đám cháy tại cửa hàng gas ở Hải Phòng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy tại cửa hàng gas trên phố Trại Lẻ, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Khoảng 17h16' ngày 27/10/2026, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại cửa hàng bán gas ở số 122 Trại Lẻ, phường Lê Chân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 114 điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Lê Chân triển khai chữa cháy. Cơ quan điện lực khu vực cũng được thông báo để phối hợp cắt điện, bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ cháy lan do cửa hàng kinh doanh mặt hàng gas.

Đến 17h50' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.