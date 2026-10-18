Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 39 phút ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại căn hộ M304, lầu 3, Block M, Chung cư Happy Valley, địa chỉ R15–R18 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 lập tức điều động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chữa cháy, 1 xe thang và 1 xe phương tiện đến hiện trường.

Công tác chữa cháy được triển khai dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Trường Khang - Phó Đội trưởng.

Đến nơi, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tập trung khống chế đám cháy và ngăn lửa lan rộng. Sau gần 20 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ 58 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh ban đầu, đám cháy xảy ra tại phòng ngủ của căn hộ M304, làm ảnh hưởng khoảng 20m² trong tổng diện tích 100m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chung cư.

Việc triển khai lực lượng và phương tiện kịp thời đã giúp bảo vệ khoảng 80m² diện tích còn lại của căn hộ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các căn hộ liền kề và khu vực xung quanh.

Trong quá trình xử lý sự cố, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 nhận được sự phối hợp của Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Ban Quản lý chung cư, Công an phường, người dân và lực lượng an ninh cơ sở.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các chung cư cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và những vật dụng có nguy cơ gây cháy.

Đồng thời, mỗi hộ gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, tìm hiểu kỹ năng xử lý sự cố và nắm rõ lối thoát nạn.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng báo động, gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn thoát nạn.