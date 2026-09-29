Kịp thời cứu sống thiếu niên 17 tuổi đa chấn thương, rách động mạch chủ sau tai nạn giao thông

Theo đó, bệnh nhân Hồ V.Q. (17 tuổi, trú xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu sau tai nạn giao thông. Tại phòng Hồi sức ngoại (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức), qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái, gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái.

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ diễn tiến đến vỡ mạch, Bệnh viện Đà Nẵng lập tức kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, các ê-kíp khẩn trương triển khai phương án điều trị, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng kỹ thuật đặt stent graft, không để chậm trễ. Tuy nhiên, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Trước tình hình này, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo triển khai các nguồn hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Tim Bẩm sinh cấu trúc, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực che phủ hoàn toàn đoạn động mạch chủ bị bóc tách, đồng thời dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng hô hấp do tràn máu màng phổi. Sau khi kiểm soát tổn thương động mạch chủ, bệnh nhân được ê-kíp khoa Ngoại tiêu hóa và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, phẫu thuật cấp cứu bụng, khâu lỗ thủng ruột non.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương nặng. Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật và được điều trị tích cực tại phòng Hồi sức ngoại và Khoa Ngoại tiêu hóa, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và được xuất viện. Theo BSCKII Nguyễn Hoàng - Trưởng khoa Ngoại Tiêu Hóa, Bệnh viện Đà Nẵng, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời tại động mạch chủ, chấn thương bụng, chấn thương ngực, trong đó tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Nhờ linh hoạt xử trí tình huống, kích hoạt động đỏ khẩn cấp để kịp thời tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, chạy đua với thời gian cùng trình độ chuyên môn cao và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, Bệnh viện Đà Nẵng đã cứu sống bệnh nhân nguy kịch thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".