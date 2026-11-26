Trước đó, khoảng 22h30 ngày 23/11, Công an phường Hồng Bàng nhận được tin báo của người dân về việc một nữ sinh có biểu hiện tâm lý bất thường, đứng trên cầu Hoàng Văn Thụ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Gia đình đến đón nữ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương cử tổ công tác đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, nữ sinh đang chuẩn bị gieo mình xuống sông. Bằng sự nhanh chóng, chủ động, các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận, giữ an toàn và đưa em rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau đó, nữ sinh được đưa về trụ sở Công an phường để động viên, trấn an tinh thần. Qua trò chuyện, em cho biết thời gian gần đây phải chịu áp lực thi cử, kết quả học tập không đạt như kỳ vọng khiến bản thân rơi vào trạng thái bế tắc, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Bằng sự quan tâm, lắng nghe và những lời khuyên chân thành, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã giúp nữ sinh dần ổn định tâm lý, nhận thức được vấn đề và bình tĩnh trở lại.

Công an phường Hồng Bàng sau đó liên hệ với gia đình đến đón em về nhà an toàn. Sự việc khiến người thân nữ sinh xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng công an đã kịp thời có mặt, ngăn chặn nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc.