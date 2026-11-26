Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 22h30 ngày 23/11, Công an phường Hồng Bàng nhận được tin báo của người dân về việc một nữ sinh có biểu hiện tâm lý bất thường tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Bàng nhanh chóng triển khai tổ công tác đến hiện trường.

Nhận thấy nữ sinh đang trong tình trạng nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời can thiệp, đưa em đến nơi an toàn.

Gia đình đến trụ sở Công an đón nữ sinh. (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng) ↵

Sau khi đưa nữ sinh về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi, động viên và trấn an tinh thần.

Qua trò chuyện, nữ sinh cho biết do gặp áp lực thi cử, kết quả học tập không như mong muốn nên rơi vào trạng thái bế tắc, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Được các cán bộ, chiến sĩ lắng nghe, chia sẻ và động viên, tâm lý của nữ sinh dần ổn định.

Công an phường Hồng Bàng sau đó đã liên hệ với gia đình đến đón em về nhà an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, gia đình nữ sinh đã gửi thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Bàng.

Vụ việc cũng cho thấy tầm quan trọng của việc quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của học sinh, đặc biệt khi các em gặp áp lực trong học tập, thi cử.