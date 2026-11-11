Kịp thời cứu nhiều người dân bị kẹt giữa mưa lũ
Sáng 10-11, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh và chảy xiết khiến 10 người ở xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) đi khai thác tràm trong khu vực đồi núi cách xa khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp nhanh chóng triển khai lực lượng và các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, đến 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Hướng Hiệp đã tiếp cận được vị trí nhóm người mắc kẹt, giải cứu an toàn toàn bộ 10 người dân, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản của bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Xúc động khi được giúp đỡ kịp thời, những người dân nói trên đã gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS Công an xã Hướng Hiệp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-cuu-nhieu-nguoi-dan-bi-ket-giua-mua-lu-post360825.html