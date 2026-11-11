Kịp thời cứu nhiều người dân bị kẹt giữa mưa lũ

Công an xã Hướng Hiệp đưa 10 người dân bị cô lập cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp nhanh chóng triển khai lực lượng và các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, đến 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Hướng Hiệp đã tiếp cận được vị trí nhóm người mắc kẹt, giải cứu an toàn toàn bộ 10 người dân, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản của bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Xúc động khi được giúp đỡ kịp thời, những người dân nói trên đã gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS Công an xã Hướng Hiệp.