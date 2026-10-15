Kịp thời cứu người phụ nữ trôi trên sông Hồng

Ngày 15/10, tin từ Bộ Công an cho biết, Công an xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai đã nhận được thư cảm ơn từ gia đình chị L.T.T.

Theo thông tin từ Công an xã Châu Quế, sự việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 11/10. Thời điểm này, lực lượng công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đang trôi trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn thôn Ngòi Lẫu, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Châu Quế nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã tìm cách tiếp cận và đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi cứu được nạn nhân, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành sơ cứu ban đầu, kiểm tra tình trạng sức khỏe và nhanh chóng đưa người phụ nữ đến Trạm Y tế xã Châu Quế để được chăm sóc y tế kịp thời.

Gia đình chị T bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Châu Quế và nhân dân đã kịp thời giúp đỡ. Ảnh: CA.

Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn là chị L.T.T., trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Việc được phát hiện và cứu giúp kịp thời đã giúp chị T. có cơ hội tiếp cận các biện pháp chăm sóc y tế sau khi gặp sự cố trên sông.

Sau khi được chăm sóc tại cơ sở y tế, sức khỏe của chị T. dần ổn định. Công an xã Châu Quế tiếp tục hỗ trợ liên hệ, tìm kiếm người thân để gia đình nắm bắt tình hình và đón chị về chăm sóc.

Ngày 13/10, sau khi nắm được sự việc và tình trạng sức khỏe của người thân, gia đình chị L.T.T. đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Quế cùng những người dân trực tiếp tham gia cứu giúp.

Trong thư, gia đình bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an và người dân địa phương. Việc nhanh chóng tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu, đưa chị T. đến cơ sở y tế và hỗ trợ tìm người thân đã giúp gia đình có thể tiếp cận, chăm sóc nạn nhân sau sự việc.