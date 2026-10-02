Kịp thời cứu người phụ nữ chìm dưới sông Hương cách bờ 40 m

Ngày 2/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông nghe tiếng tri hô có người gặp nạn dưới nước gần bến Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa.

CSGT Huế ứng cứu người phụ nữ bị đuối nước.

Vụ đuối nước được phát hiện xảy ra vào sáng cùng ngày. Ngay lập tức, Thượng tá Lê Diệt chạy đến hiện trường, đồng thời huy động người dân tham gia cứu nạn. Thời điểm này, nạn nhân đã chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40 m.

Clip: CSGT Huế khẩn trương đưa người đuối nước vào tận bệnh viện cấp cứu.

Không ngại nguy hiểm, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân bơi ra giữa dòng, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ. Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân được cán bộ công an và người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Hành động kịp thời của Thượng tá Lê Diệt cùng người dân đã giúp người phụ nữ vượt qua thời khắc nguy cấp, giành lại cơ hội sống khi gặp nạn trên sông Hương.