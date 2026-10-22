Kịp thời cứu người nhảy cầu tự vẫn

Đồng chí Ân và Tổ tuần tra 785 kịp thời cứu anh P.

Trước tình huống khẩn cấp, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Ân (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động- Công an TP Huế) lập tức nhảy xuống, bơi ra cứu người; các thành viên khác trong tổ nhanh chóng phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân là anh H.P (2005, trú phường Hương Trà) vào bờ an toàn. Ngày 21-10, cơ quan Công an cho hay, qua xác minh ban đầu, anh H.P cho biết do buồn phiền chuyện gia đình nên có hành động tiêu cực. Hành động dũng cảm của đồng chí Ân và Tổ tuần tra 785 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh sẵn sàng bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.