Kịp thời cứu người nguy cơ đuối nước

Theo lời kể của nhân chứng, 17 giờ 5 phút ngày 7/11/2026, ngay khi phát hiện sự việc, Đại úy Đoàn Châu Khanh nhanh chóng mặc áo phao để bảo đảm an toàn, sau đó lao xuống sông, bơi về phía nạn nhân.

Dù dòng nước chảy mạnh, Đại úy Khanh vẫn nỗ lực tiếp cận, giữ và dìu người gặp nạn vào khu vực bến thuyền gần đó.

Đại úy Đoàn Châu Khanh kịp thời ứng cứu và đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 1999). Do buồn chuyện gia đình, anh T. đã tìm đến khu vực cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông.

Sau khi sức khỏe và tinh thần dần ổn định, anh T. được Đại úy Khanh đưa về nhà, bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

Hành động dũng cảm, kịp thời của Đại úy Đoàn Châu Khanh thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.