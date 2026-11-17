Tàu GAS DIAMOND có thuyền viên bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía Nam Đông Nam

Video: Kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài gặp nguy kịch trên biển. Thực hiện: THÀNH HUY

Trước đó, vào lúc 0 giờ 36 phút ngày 17-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin báo nạn từ đại diện chủ tàu GAS DIAMOND (quốc tịch Liberia) về việc thuyền viên Florendo Loue Retome (36 tuổi, quốc tịch Philippines, thợ máy) bị đau nhói dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa cấp, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Thời điểm phát tín hiệu cầu cứu, tàu đang trong hành trình tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía Nam Đông Nam và bắt đầu chuyển hướng về khu neo Vũng Tàu.

Thuyền viên nước ngoài bị bệnh được đưa lên tàu chuyên dụng SAR 272 để chuyển về đất liền cứu chữa

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh Radio) kết nối tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu nhằm ổn định tình trạng người bệnh, đồng thời lên phương án cứu nạn khẩn cấp. Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 3 giờ 9 phút cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 được điều động rời cầu cảng xuất phát đi ứng cứu, trên tàu có tổ quân y gồm 2 y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Tàu SAR 272 đã đưa thuyền viên bị bệnh về đến đất liền vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 17-11. Ảnh: THÀNH HUY

Đến 5 giờ sáng 17-11, tàu SAR 272 đã tiếp cận, cập mạn tàu GAS DIAMOND tại điểm hẹn trên biển để tổ quân y thăm khám ban đầu và chuyển người bệnh sang tàu cứu nạn. Sau khi tiếp nhận, tàu SAR 272 khẩn trương đưa người bệnh về bờ, cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (phường Phước Thắng) và chuyển giao cho các cơ quan chức năng cùng đại diện chủ tàu đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, điều trị kịp thời.