Kịp thời cứu nạn tàu câu mực bị hỏng máy trên biển

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, dự kiến 13h ngày 20/3, tàu câu mực QNa 91207 TS của tỉnh Quảng Nam gặp nạn khi đang hoạt động trên biển sẽ được lai dắt vào đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Hiện sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên trên tàu ổn định.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17/3, tàu QNa 91207 TS (công suất 830 CV) do ông Trần Công An, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 47 lao động, cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 12 hải lý về hướng Tây Bắc bị hỏng máy. Toàn bộ thuyền viên và tàu trôi dạt tự do.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các tàu cá đang đánh bắt thủy hải sản gần đó tiếp cận hỗ trợ. Đến 13 giờ 30 phút, ngày 19/3, tàu cá QNa 91397 do ông Trần Văn Viên, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu QNa 91207 TS.

Tàu QNa 91207 TS xuất bến ngày 14/3/2018, tại Trạm kiểm soát An Hòa, huyện Núi Thành./.

