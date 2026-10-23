Kịp thời cứu nạn người định tự tử
Tối 21-10, Công an phường Sơn Trà tiếp nhận tin báo có một nam thanh niên tự tử tại khu vực biển cuối đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liền cử lực lượng đến hiện trường cứu nạn.
Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan nhanh chóng tìm, cứu được nam thanh niên và đưa vào bờ an toàn để bàn giao cho gia đình. Vụ việc tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường Sơn Trà và các lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ; luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-cuu-nan-nguoi-dinh-tu-tu-post359877.html