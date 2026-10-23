Kịp thời cứu nạn người định tự tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30-11-2026. Trong đó, bán vé cho người không đủ điều kiện dự thưởng có thể bị phạt tiền; bán không đúng mệnh giá ghi trên vé cũng bị xử phạt.