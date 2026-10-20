Kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai biến trên biển Đà Nẵng

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải đưa bệnh nhân về bờ. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam)

Ngày 20/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức cứu nạn khẩn cấp ngư dân N.H.V (sinh năm 1972), bị tai biến nặng khi đang làm việc trên tàu cá ĐNa 91559 TS tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 hải lý về phía đông nam.

Trước đó, ngày 19/10, Trung tâm tiếp nhận thông tin báo nạn khẩn cấp từ chủ tàu ĐNa 91559 TS về tình trạng sức khỏe của ngư dân N.H.V. Trong quá trình hành nghề trên biển, ngư dân N.H.V. bất ngờ có biểu hiện chảy máu tai, bất tỉnh, nghi bị tai biến, tình trạng sức khỏe diễn biến nghiêm trọng.

Tàu SAR 631 cùng đội ngũ bác sĩ đi cứu nạn. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân, kết nối với Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng để được tư vấn y tế, đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan liên quan triển khai phương án hỗ trợ, cứu nạn.

Trước tình trạng bệnh nhân có nguy cơ đe dọa tính mạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 10 giờ 51 phút ngày 19/10, Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 cùng hai bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng khẩn trương rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu ngư dân.

Tổ công tác tiếp nhận và tiến hành sơ cấp cứu bệnh nhân trên biển. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam)

Đến 19 giờ 24 phút cùng ngày, tàu SAR 631 tiếp cận tàu cá ĐNa 91559 TS, đưa bệnh nhân lên tàu và triển khai các biện pháp chăm sóc y tế tích cực trong quá trình đưa nạn nhân về bờ.

Đến 4 giờ 42 phút ngày 20/10, tàu SAR 631 đưa bệnh nhân N.H.V về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Việc triển khai kịp thời phương tiện cứu nạn cùng đội ngũ y tế đã góp phần đưa ngư dân gặp nạn từ vùng biển xa về bờ, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị, thể hiện vai trò của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe ngư dân hoạt động trên biển.