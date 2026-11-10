Kịp thời cứu nạn 4 thuyền viên trên phương tiện bị chìm
Khoảng 9 giờ ngày 10/11, tại khu vực phao số 10, vùng biển thuộc xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký SG-8786-TS đang hành trình từ Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh về Cửa Tiểu để sửa chữa thì gặp sóng lớn, bị đánh thủng đáy tàu, nước tràn vào khoang và dẫn đến chìm phương tiện.
Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993) làm thuyền trưởng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực khẩn trương triển khai công tác cứu nạn.
Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 4 thuyền viên gồm các ông Nguyễn Hữu Nhân, Mai Tuấn Đạt, Lê Xuân Đảo và Võ Tuấn Anh đã được cứu nạn an toàn, đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Hiện sức khỏe của cả 4 thuyền viên đều ổn định, tinh thần minh mẫn.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kip-thoi-cuu-nan-4-thuyen-vien-tren-phuong-tien-bi-chim-post509522.html