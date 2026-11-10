Kịp thời cứu nạn 4 thuyền viên trên phương tiện bị chìm

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu tiếp cận phương tiện gặp nạn, ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: Sĩ Đan

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực khẩn trương triển khai công tác cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 4 thuyền viên gồm các ông Nguyễn Hữu Nhân, Mai Tuấn Đạt, Lê Xuân Đảo và Võ Tuấn Anh đã được cứu nạn an toàn, đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Hiện sức khỏe của cả 4 thuyền viên đều ổn định, tinh thần minh mẫn.