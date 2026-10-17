Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung, phường Hương Trà, TP Huế, Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú nên lập tức đến kiểm tra.

Video công an Huế kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Tứ Phú

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông, đang chới với giữa dòng nước. Trước tình huống nguy cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế, không chút chần chừ, lập tức lao xuống sông, bơi tiếp cận để cứu nạn nhân.

Cùng lúc đó, các thành viên còn lại nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ. Nhờ sự ứng cứu khẩn trương, nam thanh niên được đưa vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (SN 2005, trú tại phường Hương Trà, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông.

Nhờ sự ứng cứu khẩn trương, nam thanh niên được đưa vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, anh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Giữa đêm tối, dòng nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên Tổ tuần tra 785 đã kịp thời cứu sống một người trẻ.

Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế trong thực hiện nhiệm vụ; lan tỏa tinh thần nhân văn, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân trong mọi tình huống.