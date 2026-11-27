Ngày 27/11, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của ông H.Q.H. (67 tuổi, trú TP Đồng Nai), đại diện gia đình anh H.V.P. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tìm kiếm, cứu hộ con trai ông trên sông Đồng Nai rạng sáng ngày 26/11.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 26/11, Công an phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông gặp nạn tại khu vực cầu Đồng Nai, thuộc khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hòa khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tổ chức cứu nạn.

Trung tá Ngô Văn Quý, cán bộ Cảnh sát đường thủy lực lượng tìm kiếm, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ca nô.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông dưới sông. Công an phường Đông Hòa cùng người dân đã liên hệ đồng chí Ngô Văn Quý, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy để phối hợp sử dụng ca nô chuyên dụng của đơn vị triển khai tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân.

Đến 2 giờ 40 phút, lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân, đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc. Người được cứu là anh H.V.P. (30 tuổi, trú TP Đồng Nai).

Ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, ngày 26/11, ông H.Q.H. đã gửi thư cảm ơn đến Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và cá nhân đồng chí Ngô Văn Quý. Trong thư, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia tìm kiếm, phối hợp cứu hộ, giúp con trai ông được an toàn trở về với gia đình.

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Thượng úy Trần Lê Minh Trí, cán bộ Công an phường Đông Hòa và anh Lê Minh Nghĩa, lực lượng an ninh cơ sở phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, kết nối và phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai trong quá trình cứu hộ.