Kịp thời cứu một thanh niên nhảy cầu xuống sông Hương

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với người dân đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, vào tối 26/10, phát hiện một thanh niên nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương, người dân gần khu vực nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Trong lúc chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, một người dân dũng cảm nhảy xuống sông, bơi ra tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe bán tải, 2 ca nô và các phương tiện chuyên dụng đến cứu nạn, cứu hộ.

Xác định nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, bên cạnh có người dân hỗ trợ, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng điều khiển ca nô tiếp cận, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.