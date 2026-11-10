Kịp thời cứu hộ tàu cá bị chìm do sóng lớn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải và nhân dân nỗ lực ứng cứu tàu cá bị nạn. Ảnh: Văn Tân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá mang số hiệu KH-10741-TS, do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng đánh trôi, dẫn đến chìm tàu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải đã khẩn trương cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu hộ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng tập trung nhân lực, phương tiện, tiếp cận, tổ chức kéo và trục vớt tàu cá. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 7 giờ 15 phút, các lực lượng đã đưa được tàu cá lên bờ, giúp chủ phương tiện kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và tiến hành sửa chữa.

Việc kịp thời huy động lực lượng cứu hộ tàu cá thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải trong ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết; đồng thời góp phần bảo vệ tài sản, hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất, củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới biển.