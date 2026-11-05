Kịp thời cứu hộ ngư dân bị nạn trên biển

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/11, đơn vị nhận được tin báo, ông Hà Nhưng (SN 1970, trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá mang số hiệu ĐNa-90778-TS, bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp cận tàu cá đưa ngư dân vào bờ cấp cứu - Ảnh: N.H

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ. Đến 21 giờ cùng ngày, đã tiếp cận tàu cá, đưa ngư dân bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bị thủng dạ dày. Sau khi được phẫu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị hồi phục tích cực và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tinh thần vì Nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai công tác cứu hộ khẩn trương, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.