Kịp thời cứu hộ 2 du khách nước ngoài đi lạc tại suối Hang Gió

Chiều 14/10, Công an xã Bà Nà, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tổ chức tìm kiếm, cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung, xã Bà Nà.

Hai du khách được xác định là Austin Drake Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức).

Theo thông tin ban đầu, cả hai nam du khách đi lạc từ ngày 13/10 tại khu vực suối Hang Gió. Đây là địa bàn có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với những người không am hiểu địa hình.

Hai du khách Austin Drake Vasquez và Matty Geppert được tìm thấy và giải cứu sau nhiều giờ bị lạc tại khu vực suối Hang Gió, xã Bà Nà.

Niềm vui của hai nam du khách Austin Drake Vasquez và Matty Geppert khi được Công an xã Bà Nà và lực lượng chức năng tìm thấy, cứu hộ kịp thời.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm. Bằng tinh thần trách nhiệm và nỗ lực tiếp cận khu vực nghi có người đi lạc, các lực lượng tổ chức rà soát, tìm kiếm nhằm sớm xác định vị trí, đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 11h30 ngày 14/10, sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu hộ thành công cả hai du khách. Tại thời điểm được phát hiện, sức khỏe của hai người cơ bản ổn định, chỉ bị một số vết thương ngoài da.

Sau khi trở về an toàn, du khách Austin Drake Vasquez đã viết thư gửi lực lượng Công an xã Bà Nà, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia tìm kiếm, cứu hộ mình và người đi cùng.

Trong thư, nam du khách cho biết, cả hai đã thực sự bị lạc giữa rừng rậm tại một khu cắm trại và rơi vào tình huống rất tồi tệ. Trong hoàn cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an Đà Nẵng đã giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm. “Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đội tham gia tìm kiếm. Họ vô cùng thân thiện và đã giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống khó khăn chỉ trong thời gian ngắn”, Austin Drake Vasquez viết.

Nam du khách cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Anh chia sẻ: “Nếu không có Công an xã Bà Nà, tôi đã không thể có mặt ở đây hôm nay để viết bức thư này”.

Đáng chú ý, trong thư, Austin Drake Vasquez nhấn mạnh: “Việt Nam luôn là một đất nước an toàn, người dân thân thiện và tôn trọng người khác”. Nam du khách đồng thời gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã tiếp tục là điểm đến an toàn, giúp anh có thể trở về an toàn sau sự cố đi lạc.