Kịp thời cứu hộ 2 du khách nước ngoài đi lạc tại suối Hang Gió

Chiều 14.10, Công an xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời cứu hộ hai du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió, thuộc thôn Hòa Trung, xã Bà Nà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 14.10, sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách gồm Austin Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức). Hai người được xác định đi lạc từ ngày 13.10.

Tại thời điểm được tìm thấy, sức khỏe của cả hai du khách cơ bản ổn định, chỉ bị một số vết thương ngoài da. Việc tìm kiếm, cứu hộ kịp thời đã giúp các du khách thoát khỏi tình huống nguy hiểm tại khu vực có địa hình rừng núi phức tạp.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ 2 du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió

Sau khi được giải cứu, hai du khách đã cảm ơn lực lượng Công an Đà Nẵng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm.

Du khách Matty Geppert cho biết cả hai đã bị lạc trong khu rừng rậm gần một khu cắm trại và rơi vào tình huống rất khó khăn. Du khách đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu hộ, đồng thời cảm ơn sự thân thiện, tận tình của những người đã giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Trong khi đó, Austin Vasquez bày tỏ ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn. Du khách gửi lời cảm ơn đến Công an xã Bà Nà và tất cả những người đã tham gia giải cứu, đồng thời khẳng định Việt Nam là đất nước an toàn, người dân thân thiện và tôn trọng người khác.

Những lời cảm ơn từ hai du khách nước ngoài là sự ghi nhận đối với nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến Đà Nẵng.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Du khách không nên tự ý khám phá hoặc đi vào khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình.

Trước khi tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên, du khách cần tìm hiểu kỹ lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của người có trách nhiệm và tránh đi một mình. Việc chủ động trang bị kiến thức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và lựa chọn hành trình phù hợp sẽ góp phần hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi.