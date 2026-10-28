Kịp thời cứu cánh tay người đàn ông bị kính cắt đứt động mạch

Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân Đ.V.N. bị kính cắt vào khuỷu tay phải. Khi tiếp nhận, người bệnh trong tình trạng sốc mất máu, da xanh, niêm mạc nhợt. Vết thương rộng khoảng 6x8 cm, trước đó máu chảy thành tia; bàn tay phải lạnh, tê nhiều, hạn chế vận động các ngón tay và không bắt được mạch quay.

Nhận định đây là tổn thương mạch máu, thần kinh nghiêm trọng, vừa đe dọa tính mạng, vừa có nguy cơ ảnh hưởng chức năng chi thể, các bác sĩ khẩn trương hồi sức, truyền máu và phối hợp đa chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp gồm BSCKI Nguyễn Tính Chất (đơn vị Ngoại lồng ngực), BSCKI Phạm Nhựt Hoàn (Khoa Chấn thương Chỉnh hình), BS Trần Quang Duy Linh (Khoa Ngoại thần kinh) cùng ê kíp gây mê hồi sức và điều dưỡng phòng mổ.

Qua thám sát, các bác sĩ ghi nhận động mạch cánh tay phải và tĩnh mạch đầu vùng khuỷu tay bị đứt đôi; thần kinh giữa, cơ gấp chung các ngón và cơ sấp tròn bị đứt hoàn toàn. Ê kíp tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, khâu nối tận - tận động mạch cánh tay và tĩnh mạch đầu, khâu nối thần kinh giữa cùng các cơ bị tổn thương, sau đó dẫn lưu vết mổ và cố định chi bằng nẹp bột.

BSCKI Nguyễn Tính Chất cho biết đây là tổn thương phức tạp vì nhiều cấu trúc quan trọng cùng bị ảnh hưởng. Động mạch cánh tay là mạch máu chính đưa máu từ cánh tay xuống cẳng tay và bàn tay; tĩnh mạch đầu dẫn lưu máu trở về; thần kinh giữa giữ vai trò quan trọng đối với vận động và cảm giác vùng cẳng tay, bàn tay. “Khó khăn của ca phẫu thuật là phải khôi phục dòng máu động mạch đến nuôi chi, bảo đảm máu tĩnh mạch lưu thông trở về, đồng thời phục hồi thần kinh và các cơ bị đứt để giữ chức năng vận động, cảm giác cho người bệnh”, bác sĩ Chất nói.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, bàn tay phải ấm, mạch quay bắt rõ, vận động và cảm giác các ngón tay tốt. Người bệnh đã được rút dẫn lưu, tiếp tục dùng kháng sinh, thuốc kháng đông, giảm đau và chăm sóc vết mổ. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng phục hồi vận động và cảm giác tốt.