Kịp thời cứu bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên đùi và bụng

Bệnh nhân bị hai thanh sắt găm vào cơ thể do tai nạn giao thông - Ảnh BVCC

Theo đó, bệnh nhân L.H.K. (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện vào lúc 22h55 phút ngày 18/9 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau,… Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật. 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Sau một thời gian chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, các bác sĩ đã lấy hai thanh sắt ra khỏi cơ thể nam bệnh nhân, đồng thời cắt phần ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Đến sáng 21/9 tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.