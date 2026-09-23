Kịp thời cứu 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển, cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân cùng quê tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chức năng tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ chỉ đạo và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn. Đến 20h30 cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (SN 1979, trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) làm Thuyền trưởng thông báo đã phát hiện và cứu vớt 5 ngư dân trên phương tiện CM -92044-TS.

Cán bộ Quân y kiểm tra sức khỏe các ngư dân.

Đến khoảng 8h50 ngày 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình để hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương.