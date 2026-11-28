Tàu cá BTh-83939-TS bị chìm trên vùng biển cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27/11, tàu cá BTh-839XX-TS do ông Võ Ngọc Đường (trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang khai thác hải sản cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý thì gặp sự cố phá nước. Do sóng to, phương tiện nhanh chóng bị chìm.

Bộ đội biên phòng cứu vớt an toàn các thuyền viên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né khẩn trương thông báo, huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Tàu cá BTh-90064-TS kịp thời tiếp cận, cứu vớt an toàn cả 4 thuyền viên và đưa lên phương tiện.

Ngày 28/11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ngư dân tổ chức lai dắt phương tiện gặp nạn về bờ để sửa chữa, khắc phục hậu quả. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Tàu cá được đưa về bờ an toàn, không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng

Đồn Biên phòng Mũi Né khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và trang thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến.

Khi xảy ra sự cố trên biển, ngư dân cần bình tĩnh xử lý, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng và các phương tiện hoạt động gần khu vực để được hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản.