Kịp thời cứu 3 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Trị

Tàu cá số hiệu HT-90320TS của ngư dân Dương Xuân Tinh ở phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh trước thời điểm gặp sự cố.

Vào lúc 13h45’ ngày 26/10, tàu cá số hiệu HT-90320TS có 3 thuyền viên, do ngư dân Dương Xuân Tinh (SN 1999, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, bị mất kết nối giám sát hành trình (VMS).

Tiếp nhận thông tin, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) đã liên hệ gia đình và chính quyền địa phương để nắm bắt sự việc, phối hợp hỗ trợ.

Theo thông tin từ gia đình ngư dân Dương Xuân Tinh, tàu cá HT-90320TS gặp sự cố vỡ van nước. Dù chủ phương tiện cùng các ngư dân trên tàu đã cố gắng xử lý nhưng bất thành. Nước tràn vào khiến tàu cá bị chìm lúc khoảng 16h cùng ngày.

Tàu bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, cách bờ khoảng 27 hải lý. Trước thời điểm tàu bị chìm hoàn toàn, 3 ngư dân đã kịp rời tàu.

May thay, các ngư dân Hà Tĩnh gặp nạn được một ghe đánh cá gần đó cứu vớt, đang trên đường vào bờ. Tình trạng sức khỏe 3 ngư dân cơ bản ổn định.