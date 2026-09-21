Kịp thời cứu 3 ngón tay bị đứt rời cho người thợ mộc

Tai nạn lao động nguy hiểm

Theo chia sẻ ThS.BSNT Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa cho biết, điểm chung của hai trường hợp tai nạn lao động là chấn thương gây tổn thương đồng thời xương, gân, mạch máu, thần kinh và phần mềm bàn tay. Nếu không tái lập được dòng máu đến các ngón trong thời gian phù hợp, mô sẽ tiếp tục thiếu máu, nguy cơ hoại tử và mất ngón tăng lên.

Bệnh nhân bị dập, đứt ngón tay được cấp cứu, phẫu thuật tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Văn K, 38 tuổi, làm nghề thợ mộc, bàn tay trái của người bệnh bất ngờ bị lưỡi cưa cuốn vào khi đang làm việc tại xưởng.

Hơn 3 giờ sau tai nạn, bệnh nhân có mặt tại Bệnh viện được đưa vào phòng mổ. Các bác sĩ ghi nhận ngón II, III và IV bàn tay trái gần như đứt rời khỏi bàn tay, búp ngón xẹp, trắng nhợt do mất tưới máu. Xương của cả ba ngón gãy vụn thành nhiều mảnh, phần mềm dập nát; gân gấp, gân duỗi, mạch máu và thần kinh đều bị đứt hoàn toàn.

"Chúng tôi ưu tiên những ngón có vai trò chức năng quan trọng, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa các ngón còn lại. Nguyên tắc là khi còn khả năng nối và bảo tồn thì sẽ cố gắng thực hiện và chỉ từ bỏ khi tổn thương thực sự không còn khả năng phục hồi", BS Linh cho biết.

Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ. Đến thời điểm theo dõi những ngày đầu sau mổ, cả ba ngón được nối vẫn duy trì tình trạng ổn định.

Cũng tại đây, các bác sĩ tiếp nhận một nam bệnh nhân 59 tuổi, quê Nghệ An. Bàn tay người bệnh không may bị kẹp giữa phần sàn và hệ thống thang máy khi đang làm việc.

Khác với trường hợp đầu tiên, các ngón tay của bệnh nhân không đứt rời hoàn toàn. Một phần da và mô phía mu tay vẫn còn giữ các ngón với bàn tay. Tuy nhiên các ngón nhợt, mất tưới máu.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Ngọc Linh, đây là tình huống dễ khiến người không có chuyên môn chủ quan vì "ngón vẫn còn dính thì chưa quá nặng". Thực tế, nếu mạch máu bị đứt, dập hoặc tắc hoàn toàn thì phần ngón phía xa vẫn rơi vào tình trạng thiếu máu và dẫn đến hoại tử.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện các mạch máu nuôi ngón bị tổn thương nặng; có vị trí bị dập và tắc, có đoạn đứt hoàn toàn. Những đoạn mạch không còn bảo đảm chất lượng được loại bỏ, sau đó ê kíp tiến hành phục hồi mạch máu và các cấu trúc tổn thương cần thiết để tái lập tuần hoàn. Ca phẫu thuật cũng kéo dài khoảng 7 giờ. Những ngày đầu sau mổ, các ngón được bảo tồn đang duy trì tuần hoàn ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.

Các bác sĩ tỉ mỉ cứu những ngón tay bị tổn thương nặng nề cho bệnh nhân.

Thời gian vàng cứu chi thể đứt rời

ThS.BSNT Nguyễn Ngọc Linh nhấn mạnh, những trường hợp đứt rời hoặc gần đứt rời chi thể là cấp cứu bảo tồn bộ phận. Người bệnh có thể không nguy hiểm tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu xử trí chậm, nguy cơ mất vĩnh viễn một phần cơ thể và suy giảm chức năng bàn tay là rất lớn. Điều quan trọng không chỉ là người bệnh đến bệnh viện sau bao lâu mà còn là thời gian từ khi bộ phận mất nguồn cấp máu đến khi dòng máu được tái lập thành công.

Theo BS Linh, với ngón tay, ê kíp luôn cố gắng tái lập tuần hoàn càng sớm càng tốt, khoảng 12 giờ đầu là mốc thuận lợi nhất trong các hướng dẫn y khoa.

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phụ trách Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa cho biết, mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là làm cho ngón tay "sống lại". Sau khi tái lập tuần hoàn, người bệnh còn cả một quá trình liền xương, liền gân, phục hồi thần kinh và tập phục hồi chức năng.

BS Chiến khuyến cáo, người làm việc với máy cưa, máy cắt, máy ép, thang máy hàng hóa và các thiết bị cơ khí cần tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và tuyệt đối không chủ quan khi vận hành máy.

Khi xảy ra chấn thương khiến ngón tay đứt rời, gần đứt rời, dập nát hoặc vẫn còn dính nhưng trở nên trắng nhợt, tím lạnh, mất cảm giác, người bệnh cần được sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật tái tạo, vi phẫu nếu cần.

"Đừng vội coi một ngón tay dập nát hoặc gần đứt rời là không thể cứu. Điều quan trọng là sơ cứu đúng, bảo quản đúng nếu bộ phận đã đứt rời và đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng nối càng sớm càng tốt. Bởi phía sau một ngón tay được giữ lại không chỉ là hình thể, mà còn là chức năng bàn tay, khả năng lao động và cuộc sống lâu dài của người bệnh", BS Dương Mạnh Chiến nhấn mạnh.