Kịp thời cứu 2 người bị lật ghe trên sông
Khoảng 8 giờ ngày 1-10, ông P.V.C. (1979) và ông N.V.D. (1984, cùng trú phường Dương Nỗ, TP Huế) dùng ghe đi thả lưới trên sông Sịa, khi đến gần cầu Vĩnh Hòa (xã Quảng Điền, TP Huế) thì ghe bị lật khiến cả hai rơi xuống sông.
Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam (trú xã Quảng Điền) và anh Trần Văn Định (trú xã Đan Điền, TP Huế) lập tức nhảy xuống sông hỗ trợ đưa hai nạn nhân vào bờ. Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động CBCS đến hiện trường, phối hợp với người dân sơ cứu và khẩn trương đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-cuu-2-nguoi-bi-lat-ghe-tren-song-post358817.html