Kịp thời cứu 2 người bị lật ghe trên sông

Hiện trường vụ lật ghe.

Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam (trú xã Quảng Điền) và anh Trần Văn Định (trú xã Đan Điền, TP Huế) lập tức nhảy xuống sông hỗ trợ đưa hai nạn nhân vào bờ. Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động CBCS đến hiện trường, phối hợp với người dân sơ cứu và khẩn trương đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.