Kịp thời cứu 12 người mắc kẹt trong dòng nước xiết tại công trình Suối Cái

Người dân mắc kẹt trong cơn lũ lớn được cứu hộ an toàn.

Vào lúc 22 giờ 43 phút ngày 5/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) có xảy ra vụ việc nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái (Đường 31, Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 xuất 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường lúc 23 giờ. Đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Khánh nắm tình hình khu vực nghi ngờ nạn nhân bị mắc kẹt và nắm thông tin.

Thông tin được xác định là do mưa lớn từ chiều ngày 5/10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn tạo thành dòng chảy siết gây ngập và nước suối dâng cao. Diện tích ngập nước khoảng 20 ha. Trong khu vực ngập nước có 4 hộ dân, 1 lán trại của công nhân công trình. Có khoảng 10 người đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đoạn qua địa chỉ nên trên.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 cứu hộ người mắc kẹt khu vực Suối Cái.

Khi đến hiện trường Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt.

Tuy nhiên do nước dâng cao trên diện rộng cùng với ban đêm hạn chế tầm nhìn nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt.

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây cứu nạn, cứu hộ để tổ chức triển khai đội hình, chia làm nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân công trình.

Đến khoảng 1 giờ 25 phút ngày 6/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu hộ được 7 người đầu tiên và đưa ra ngoài an toàn. Theo thông tin từ những người vừa được ứng cứu, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong các khu vực ngập nước. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tiến sâu vào vùng nước ngập đến khoảng 2 giờ 10 phút ngày 6/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp tục cứu và đưa thêm 2 người ra ngoài an toàn. Đến khoảng 4 giờ ngày 6/10, lực lượng tiếp tục cứu và đưa thêm 3 người ra ngoài an toàn.

Đến 5 giờ 30 phút kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu hộ, tính đến thời điểm kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng đã cứu và đưa đến nơi an toàn được 12 người.

Sau khi đã đưa hết các nạn nhân vào nơi an toàn, các cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra lại hiện trường lần cuối thì chiếc xuồng máy bị lật do nước chảy quá xiết. Các chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ các xuồng ứng cứu.

Phản ứng nhanh chóng, tinh thần không ngại nguy hiểm, gian khổ cùng hành động dũng cảm, quyết đoán của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời tiếp cận, tổ chức cứu nạn, đưa 12 người dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.