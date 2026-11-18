Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tham gia buổi làm việc với ban giám đốc Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) ngay khi nắm bắt thông tin công ty ngừng sản xuất. (Ảnh: THỌ PHẠM)

Theo đó, tập thể Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thống nhất chủ trương đối với Tờ trình ngày 11/11/2026 của Bộ phận Chính sách pháp luật-Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động thành phố) về việc đề xuất hỗ trợ chăm lo cho 1.518 đoàn viên, người lao động bị mất việc làm do Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) giải thể.

Cụ thể, thống nhất hỗ trợ chăm lo cho 1.518 đoàn viên, người lao động bị mất việc làm do Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) giải thể, với tổng kinh phí 2.880.000.000 đồng (hai tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố, theo danh sách kèm theo Tờ trình.

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao quà Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động trên địa bàn thành phố. (Ảnh: THANH NGA)

Trong đó, hỗ trợ 1.362 đoàn viên, người lao động làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH ECCO (Việt Nam), mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người, tổng kinh phí 2.724.000.000 đồng. Hỗ trợ 156 người lao động của Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng lao động Tâm Đức (51 người) và Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt (105 người) làm việc tại dự án ECCO, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, tổng kinh phí 156.000.000 đồng.

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố giao Bộ phận Chính sách pháp luật-Quan hệ lao động phối hợp Bộ phận Tài chính, Công đoàn Khu công nghiệp số 5 và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) khẩn trương tổ chức trao hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.