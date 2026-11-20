Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: K.T

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/11, thai phụ N.T.N. (SN 1986), trú tại xã Ninh Châu, được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh, niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi lạnh, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được.

Bác sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ sản cho biết, khai thác tiền sử, bệnh nhân từng có một lần sinh mổ và một lần bị vỡ thai ngoài tử cung. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bụng chướng, gõ đục vùng thấp và chẩn đoán, bệnh nhân bị choáng do vỡ thai ngoài tử cung trên nền vết mổ cũ ở tuần thai thứ 7. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phẫu thuật và truyền máu kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động nhân lực, phương tiện và triển khai phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 1.000ml máu.

Điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh tình nguyện hiến máu, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu - Ảnh: K.T

Trước tình trạng bệnh nhân cần được truyền máu khẩn cấp, trong khi người chồng và chị gái đi cùng không đủ điều kiện sức khỏe để hiến máu, bệnh viện đã kích hoạt Ngân hàng máu sống. Ngay sau đó, hai điều dưỡng có nhóm máu phù hợp là Lê Thị Hải Yến (Khoa Y Dược cổ truyền-Phục hồi chức năng) và Trần Thị Kim Thoa (Khoa Truyền nhiễm) đã tình nguyện hiến máu để phục vụ công tác cấp cứu.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, kịp thời của ê-kíp cấp cứu, phẫu thuật và sự hỗ trợ nguồn máu từ hai điều dưỡng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe thai phụ ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.