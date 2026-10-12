Kịp thời cấp cứu du khách ngất trên đảo Ti Tốp

Chiều 12/10, trong lúc leo núi tham quan đảo Ti Tốp, nữ du khách quốc tịch Nhật Bản đi tàu QN 8446 bất ngờ bị choáng ngất.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đưa nữ du khách Nhật Bản xuống ca nô để chuyển đến bệnh viện sau khi sơ cấp cứu tại đảo Ti Tốp.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng thuộc Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử phối hợp với tổ thường trực y tế 115 tại chỗ mang theo vật tư y tế, nhanh chóng tiếp cận để sơ cấp cứu.

Sau khi được hỗ trợ, nữ du khách tỉnh táo trở lại, các chỉ số sức khỏe dần ổn định. Du khách sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long để tiếp tục thăm khám và theo dõi.

Sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng quản lý tại điểm tham quan và nhân viên y tế đã giúp du khách được chăm sóc kịp thời. Việc chủ động ứng trực cũng góp phần bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long.