Kịp thời cấp cứu công dân Trung Quốc bị tai biến khi nhập cảnh.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 9/10/2026, công dân Trung Quốc Dương Quân, sinh ngày 1/6/1973, mang giấy thông hành số B10933234, thường trú tại khu Tân Hà, thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh 20 phút, công dân được phát hiện trong tình trạng ngất, bất tỉnh tại khu vực sân Nhà liên ngành, luồng xuất cảnh.

Clip do Bộ đội Biên phòng cung cấp:

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng y tế nhận định công dân có biểu hiện nghi bị tai biến. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động trong xử lý tình huống, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm đã kịp thời phối hợp với lực lượng y tế, đồng thời trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để thống nhất phương án tiếp nhận công dân.

Thông qua công tác đối ngoại, trao đổi, phối hợp, hai bên nhanh chóng thống nhất phương án xử lý. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công dân Dương Quân đã được bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Việc xử lý kịp thời vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác đối ngoại, phối hợp giữa lực lượng Biên phòng Lào Cai với cơ quan chức năng phía Trung Quốc. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, vì sức khỏe và sự an toàn của người dân, đồng thời củng cố quan hệ phối hợp, hợp tác hữu nghị giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.