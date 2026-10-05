Kịp thời can thiệp hỗ trợ hai thiếu nữ trước nguy cơ dính bẫy lừa đảo

Anh Lê Trọng Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Tiền Thôn (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận, thuyết phục hai nữ hành khách xuống xe khách để phối hợp xác minh thông tin. (Ảnh: TT)

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3/10, anh Lê Trọng Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Tiền Thôn (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận hai thiếu nữ từ anh Lê Xuân Hạnh (nhân viên nhà xe Hùng Dương), khi xe khách này đang trên hành trình di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội.

Thấy hai vị khách còn trẻ, tầm 15-16 tuổi, không có người lớn đi cùng, không báo địa điểm đến cụ thể nên anh Hạnh nảy sinh nghi ngờ, liên tục gạn hỏi.

“Các cháu bảo chở ra Hà Nội, có người quen đến đón, tôi hỏi người quen thế nào thì cháu bảo quen trên mạng xã hội. Tôi nói các cháu cho số điện thoại của người thân để gọi hỏi, nếu bố mẹ đồng ý cho đi thì chú chở đi, thế nhưng các cháu né tránh, lúc thì bảo không lưu số, lúc lại bảo điện thoại hết pin”, anh Hạnh kể lại.

Hai vị khách nữ này lên xe vào khuya ngày 2/10, tại địa phận xã Hùng Châu (Nghệ An).

Xâu chuỗi thông tin, anh Hạnh nghi ngờ các cháu bị kẻ xấu quen qua mạng dụ dỗ. Thời điểm này cũng đã muộn nên anh Hạnh quyết định liên hệ với anh Tuấn, Tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Tiền Thôn, nơi xe sắp di chuyển qua, đề nghị phối hợp.

Nhận được thông tin từ nhân viên nhà xe, dù đã hơn 1 giờ, nhưng anh Tuấn có mặt, động viên, thuyết phục hai vị khách nữ xuống xe. Tổ bảo vệ an ninh trật tự báo cáo Công an xã Quảng Bình để phối hợp xác minh thông tin, đồng thời bố trí chỗ nghỉ cho hai cháu gái.

“Ban đầu các cháu không hợp tác, né tránh việc cung cấp thông tin. Sau khi được động viên, các cháu mới chịu nói. Từ thông tin các cháu cung cấp và sự hỗ trợ của Công an xã Quảng Bình, ngay trong đêm chúng tôi đã liên hệ với Công an xã Hùng Châu và Công an xã Quỳnh Anh, địa phương cư trú của hai thiếu nữ để xác minh”, anh Tuấn chia sẻ.

Hai thiếu nữ cho biết được một người quen trên mạng xã hội rủ ra Hà Nội làm việc với nhiều hứa hẹn. Người này cung cấp cho hai thiếu nữ một điện thoại có sẵn thẻ sim, trong danh bạ không có số liên lạc nào khác. Trong điện thoại có sẵn nhóm liên lạc qua mạng xã hội.

Trong thời gian hai thiếu nữ lưu trú tại nhà anh Tuấn, có người liên tục gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại hỏi sắp đến Hà Nội chưa. Khi anh Tuấn gọi vào số điện thoại kể trên thì máy báo bận, sau đó thuê bao này không liên lạc được. Nhóm mạng xã hội cài đặt sẵn trên điện thoại này cũng nhanh chóng bị xóa.

Đến trưa 3/10, người thân các em và đại diện công an các địa phương có mặt tại Thanh Hóa, tiếp nhận và đưa con em mình về.

Sự cảnh giác cao độ của nhân viên nhà xe và sự trách nhiệm của cán bộ an ninh cơ sở giúp hai thiếu nữ thoát khỏi nguy cơ bị lừa đảo.