Kịp thời can thiệp, cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân H.M.T (56 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá nhiều năm. Khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, sau khi làm vườn, ông xuất hiện cơn đau tức dữ dội vùng ngực trái, kèm chóng mặt và vã mồ hôi.

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Qua thăm khám, điện tâm đồ và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng trước rộng, giờ thứ 2, Killip I, kèm tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Ê kíp can thiệp cho bệnh nhân.

Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm. Khi động mạch vành bị tắc nghẽn, cơ tim không được cung cấp đủ máu và oxy, khiến vùng tổn thương nhanh chóng lan rộng, làm tăng nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Can thiệp Tim mạch nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng thông tim, tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Kết quả ghi nhận động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc tại đoạn I, kèm huyết khối mức độ nặng (+++), là tổn thương gây nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân đồng thời bị hẹp 50–60% động mạch mũ (LCx) từ lỗ xuất phát và hẹp 30–40% động mạch vành phải (RCA) tại đoạn I.

Động mạch liên thất trước có vai trò cung cấp máu cho một vùng lớn cơ tim. Khi mạch máu này bị tắc hoàn toàn, người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim diện rộng và gặp nhiều biến chứng nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ nhanh chóng tái thông mạch và đặt một stent vào động mạch liên thất trước. Sau can thiệp, mạch máu được tái thông tốt, dòng chảy đạt TIMI 3, cho thấy máu lưu thông trở lại bình thường qua đoạn mạch được can thiệp.

Bệnh nhân giảm dần cơn đau ngực, các chỉ số sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Can thiệp Tim mạch. Những ngày sau đó, sức khỏe cải thiện rõ rệt, khả năng vận động từng bước phục hồi.

Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

BS CKI Nguyễn Thanh Tân, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, nhồi máu cơ tim cấp có thể biểu hiện bằng cơn đau tức, bóp nghẹt hoặc đè nặng ở ngực, đau lan ra cánh tay, vai hoặc hàm, kèm vã mồ hôi, khó thở, chóng mặt. Một số trường hợp có triệu chứng không điển hình như đau vùng thượng vị hoặc buồn nôn.

Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần chủ động kiểm soát sức khỏe, không chủ quan trước các cơn đau ngực bất thường.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ cơn đau tự hết mà cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Việc nhận biết triệu chứng, nhập viện kịp thời và tái thông động mạch vành trong thời gian sớm có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng cơ hội bảo tồn cơ tim và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.