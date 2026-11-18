Chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng từ cơ sở

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy xã Tân Dĩnh tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng chủ động rà soát, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Thay vì chờ nguồn giới thiệu, địa phương chú trọng nắm chắc lực lượng ở từng thôn, xóm, cơ quan, đơn vị; phát hiện nhân tố tích cực ngay từ các phong trào thi đua.

Chi bộ tổ dân phố Lũng Giang, Đảng bộ phường Tiên Du tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đảng ủy chú trọng xây dựng nguồn từ sớm, gắn trách nhiệm cấp ủy viên với từng địa bàn, chi bộ. Qua các buổi tọa đàm chuyên đề về phát triển đảng viên, Đảng ủy nắm rõ đặc điểm từng tổ chức đảng để giao chỉ tiêu phù hợp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong tổ chức thực hiện”.

Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các chi bộ rà soát đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ và những người có uy tín trong cộng đồng. Những quần chúng có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công việc chung được giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để có hướng bồi dưỡng phù hợp.

Cụ thể hóa chủ trương tạo nguồn phát triển đảng viên của Đảng ủy xã Tân Dĩnh, Chi bộ thôn Liên Sơn đã linh hoạt đổi mới phương thức thu hút, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đồng chí Nguyễn Thị Lợi, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Đặc thù địa bàn nông thôn nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa nên muốn tạo nguồn bền vững, chi bộ phải lãnh đạo các đoàn thể tổ chức nhiều sân chơi thiết thực để thu hút quần chúng. Nhiều phong trào như xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số cộng đồng, chi ủy trực tiếp giao việc để thử thách; từ đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố năng nổ, tâm huyết đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Từ đầu năm đến nay, Chi bộ thôn Liên Sơn kết nạp 2 đảng viên mới, bồi dưỡng 3 quần chúng ưu tú. Chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991), được kết nạp Đảng tháng 6/2026, là một trong những điển hình trưởng thành từ phong trào tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp đại học, trở về quê hương sinh sống, chị tích cực tham gia hoạt động Hội Phụ nữ, các phong trào ở khu dân cư và kiên trì phấn đấu vào Đảng. Chị Hằng chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời là động lực, trách nhiệm để tôi đóng góp thiết thực cho quê hương”.

Đa dạng đối tượng, nâng cao chất lượng kết nạp

Cùng với Tân Dĩnh, nhiều địa phương trong thành phố đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, nhất là tại các chi bộ khu dân cư. Trong đó, tập trung mở rộng đối tượng tạo nguồn, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và gắn quá trình bồi dưỡng với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.

Tính đến ngày 20/10/2026, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 4.766/4.905 đảng viên mới, đạt 97,16% chỉ tiêu năm. Nhiều đảng bộ xã, phường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiêu biểu như: Đảng bộ xã Tiên Lục kết nạp 84 đảng viên (đạt 112% chỉ tiêu), Đảng bộ xã Liên Bão kết nạp 50/45 đảng viên (đạt 111%), Đảng bộ xã Trung Kênh kết nạp 53/50 đảng viên (đạt 106%), Đảng bộ phường Tiên Du kết nạp 46/45 đảng viên (đạt 102%)…

Tại phường Tiên Du, công tác phát triển đảng viên được triển khai theo hướng mở rộng nguồn, chú trọng phát hiện quần chúng ưu tú ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Bên cạnh lực lượng tích cực tại các tổ dân phố, địa phương quan tâm bồi dưỡng công chức, viên chức, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và học sinh trung học phổ thông. Đối với tổ dân phố, các chi bộ chú trọng rà soát đội ngũ trưởng, phó các đoàn thể và những quần chúng năng nổ trong các phong trào, hoạt động cộng đồng để đưa vào diện theo dõi, giúp đỡ. Đồng chí Huỳnh Thăng Long, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường cho biết: “Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ban Xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng tổ chức đảng, phù hợp với tình hình thực tế. Các cấp ủy chủ động rà soát nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú, phối hợp với đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua để phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực cho Đảng. Đến nay, Đảng bộ phường kết nạp 46 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu năm 2026”.

Nhờ chủ động tạo nguồn và đổi mới phương thức bồi dưỡng quần chúng ngay từ cơ sở, nhiều đảng bộ xã đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao. Điển hình như Đảng bộ xã Tiên Lục kết nạp 84 đảng viên, đạt 112% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Liên Bão kết nạp 50/45 đảng viên, đạt 111% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Trung Kênh kết nạp 53/50 đảng viên, đạt 106% chỉ tiêu…

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến ngày 20/10/2026, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 4.766/4.905 đảng viên, đạt 97,16% chỉ tiêu năm 2026. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đổi mới phương thức tạo nguồn, mở rộng đối tượng kết nạp, từng bước khắc phục khó khăn tại cơ sở. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo các chi bộ rà soát, phân loại số quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để kịp thời hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ kết nạp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Các đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để phát hiện các nhân tố tích cực; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng thời, gắn trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách địa bàn với kết quả tạo nguồn, kết nạp đảng viên của từng chi bộ. Qua đó, bổ sung lực lượng kế cận có phẩm chất, năng lực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.