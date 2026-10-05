Kịp thời bắt quả tang đối tượng buôn bán pháo nổ

Đối tượng và tang vật

Khoảng 14h30 ngày 29-9-2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Cổ Điển, Tổ công tác Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an xác định người này là V.X.C (SN 1999, trú tại Khu dân cư Quỳnh Bội, phường Gia Bình, thành phố Bắc Ninh), đang có hành vi buôn bán hàng cấm.

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 6 khối hình hộp có kích thước, đặc điểm nghi là pháo nổ. Các khối hình hộp được bọc giấy nhiều màu sắc, bên ngoài in chữ nước ngoài. Kiểm tra sơ bộ cho thấy bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn. Nhận thấy số tang vật có đặc điểm nghi là pháo nổ, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng, đồng thời đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh để xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu V.X.C khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ. Công an xã Vĩnh Thanh đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, chủng loại, khối lượng tang vật và các tình tiết liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán pháo nổ trái phép tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở của Công an xã Vĩnh Thanh. Đặc biệt, trong thời điểm nhu cầu mua bán, sử dụng pháo có nguy cơ gia tăng, việc thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến pháo nổ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an xã Vĩnh Thanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ trái phép. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Sự chủ động của người dân cùng tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an ngay từ cơ sở sẽ góp phần ngăn chặn hàng cấm lưu thông, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn.