Kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng người dân
Lúc 6 giờ 20 ngày 5-11, trên đường đi làm, Đại úy Trần Hữu Phúc (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Đà Nẵng) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện hoảng loạn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân tại khu vực cầu Thuận Phước, liền tiếp cận, động viên và kiên trì thuyết phục người phụ nữ di chuyển đến vị trí an toàn.
Sau khi kiểm soát được tình huống, Đại úy Phúc thông báo Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến tiếp nhận, đưa người phụ nữ về trụ sở để tiếp tục hỗ trợ, xác minh và xử lý vụ việc. Hành động kịp thời, trách nhiệm của Đại úy Trần Hữu Phúc là minh chứng cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kip-thoi-bao-ve-an-toan-tinh-mang-nguoi-dan-post360593.html