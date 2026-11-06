Kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng người dân

Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/11 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 5 cá nhân và 41 thực thể liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, trong đó có 4 cá nhân và 41 thực thể hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, cùng một cá nhân người Malaysia điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar.